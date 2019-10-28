Горбачев отметил заслуги Путина и призвал обсудить сменяемость власти

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» написал, что популярность президента России Владимира Путина, его высокий рейтинг доверия и заслуги перед российским обществом реальны. Россияне ценят перемены, которые произошли в стране при Путине, считает Горбачев, отмечая, что нельзя «замыкать решения и политические процессы на одного человека». Он призвал общество и самого президента обсудить сменяемость власти.





«Популярность Путина, его высокий рейтинг доверия — реальны, как и его заслуги перед российским обществом», — приводит цитату из книги Горбачева РИА Новости. Экс-президент СССР считает, что популярность Путина связана с его интеллектом, волей и работоспособностью. «Люди ценят те перемены к лучшему, которые произошли в их жизни при Путине», и уверены, что «надо держаться за президента, чтобы не сорваться с достигнутого уровня», пишет он.





«Но возникают вопросы: следует ли и впредь замыкать политические процессы и решения на одного человека? Какой может оказаться при такой модели управления и политического лидерства цена ошибки? — вместе с тем размышляет Михаил Горбачев. — И можно ли рассчитывать на то, что изъяны этой модели будут всегда компенсироваться личными качествами президента? Над этими вопросами должен задумываться и сам президент. Я за то, чтобы они стали предметом широкой общественной дискуссии».





Обществу необходимо постоянное обновление власти, которое должно быть закреплено законодательно, подчеркнул он. «Но авторы Конституции 1993 года включили в нее положение о том, что президент не может избираться более двух сроков подряд. То есть с учетом перерывов — нет ограничения на количество президентских сроков», — написал он.





Горбачев выступил за «демократическую стабильность», «которая достигается через соревнование ответственных политических сил, через предоставление им возможностей для формирования и продвижения конкурирующих программ». «Перспективы развития страны в конечном счете зависят от прочности политических институтов, от доверия к ним людей, от притока в политику новых сил. Иначе — инерция, застой, политическая апатия. Какие опасности они таят, мы знаем из сравнительно недавней истории», — указывает он.





Кроме того, в своей книге Михаил Горбачев выразил убежденность в том, что Россия и США способны обеспечить свою безопасность без ядерного оружия, и призвал остановить атомную гонку. По его мнению, нужно обсуждать в Совете безопасности ООН проблемы милитаризации космоса и киберпространства. Он также заявил о необходимости демократизации ООН и других международных организаций, «чтобы их руководство было более представительным и отражало различные взгляды».





Новая книга Михаила Горбачева «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» вскоре появится в российских магазинах, она была подготовлена издательством «Весь мир». Ее также выпустило издательство Siedler на немецком языке.