Пилот разбившегося под Пермью самолета погиб

«Сегодня около 11:30 сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в семи километрах от поселка Аннинск Пермского района обнаружен легкомоторный самолет. Внутри кабины находился пилот без признаков жизни. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных ведомств, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Пермского края.





В поисково-спасательной операции были задействованы 46 единиц техники и более 100 человек — и спасателей, и волонтеров. Работы осложняли неблагоприятные погодные условия: 27 октября в регионе почти весь день шел дождь и была очень низкая облачность.





Частный легкомоторный самолет Сеssna 172 пропал 26 октября. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище в направлении села Фролы — это 100 километров.