«Константин ужасно расстроен»: США отказались передать России летчика Ярошенко

Власти США отказали в передаче России летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков. Об этом сообщила его жена Виктория Ярошенко, отметив, что ее супруг ужасно расстроен. Теперь нужно ждать два года, пока появится возможность вновь просить о переводе в страну гражданства, добавила она.





«7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного в страну гражданства для отбывания наказания. Заключенный находится в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут. Соединенные Штаты приняли такое решение, исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений», — цитируют письмо начальника департамента международных переводов Минюста США Паулы Вульф «Известия».





Виктория Ярошенко рассказала, что письмо об отказе пришло только 24 октября. «Он [Константин Ярошенко] не ожидал, что будет отказ, потому что инициатива была Минюста по поводу запроса. Мы думали, что так надо. Константин ужасно расстроен, как никогда. Тем более они в этот раз дождались момента депортации [осужденной в США россиянки Марии] Бутиной, и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было», — поделилась она с РИА Новости.





«Теперь два года опять ждать (до возможности вновь просить о переводе в страну гражданства)», — добавила Виктория Ярошенко.





Она также рассказала, что на нервной почве у ее супруга обострился артрит: «настолько болеть начало, что ходить не может». Также, по ее словам, у него проблемы с зубами и с желудком, надлежащая медицинская помощь ему по-прежнему не оказывается.





Константин Ярошенко был задержан 28 мая 2010 года в Либерии и через некоторое время переправлен в США, где над ним состоялся суд. В 2011 году он был признан виновным в подготовке доставки крупной партии кокаина из Африки в США. Российский летчик получил 20 лет заключения. Своей вины он не признает. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре приговора.





В мае 2019 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо на имя генпрокурора США Уильяма Барра с просьбой передать России российского пилота Константина Ярошенко, указав на ухудшение его здоровья.