Военный суд арестовал убившего восемь человек в Забайкалье срочника

Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова на срок, о котором просило следствие. Сколько именно молодой военнослужащий пробудет под стражей, не сообщается. Шамсутдинов 25 октября застрелил восьмерых человек и тяжело ранил еще двоих в воинской части в Забайкалье.





«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие», — приводит ТАСС слова представителя суда.





Инцидент в воинской части произошел 25 октября около 18:20 по местному времени (12:20 мск). Во время смены караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. В результате атаки погибли два офицера и шесть солдат, еще два военнослужащих получили ранения.





В Минобороны позже сообщили, что у рядового-срочника случился нервный срыв, который был спровоцирован «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». Юношу направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, уточнили в ведомстве. Следственный комитет возбудил в отношении военнослужащего дело по статье «Убийство двух или более лиц».





В Комитете солдатских матерей Daily Storm сообщили о намерении отправить своих региональных представителей в воинскую часть, где произошла трагедия. По словам заместителя председателя правозащитной организации Андрея Курочкина, комитет выяснит, в каких условиях проходила служба в части. Также он заявил о планах тесно взаимодействовать со следственными органами и провести переговоры с Минобороны относительно профилактической работы.