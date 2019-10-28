«Автодор» установил тарифы на проезд по трассе Москва — Санкт-Петербург

Стоимость проезда на легковом автомобиле по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит 1,3–2 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на проект приказа управляющей платными дорогами госкомпании «Автодор». Цена будет зависеть от дня недели и наличия устройств, позволяющих оплатить проезд без остановки, — транспондеров (их стоимость начинается от тысячи рублей).





Доехать от Москвы до Твери в выходные на легковом автомобиле можно будет за 870 рублей, а от Твери до Санкт-Петербурга — за 1150 рублей при оплате наличными, пишет издание. При этом не отмечается, насколько ниже будет стоимость оплаты проезда на легковой машине при использовании транспондера.





Владельцам среднегабаритных автомобилей выше двух метров, в том числе с прицепом, пикапов и мини-фургонов за проезд от Москвы до Северной столицы нужно будет заплатить 2030 рублей, с транспондером – 1521 рубль. С водителей грузовиков и автобусов попросят 2710 и 3980 рублей, а при использовании транспондера — 2106 и 3188 рублей соответственно.





Самым дорогим будет участок дороги из Москвы до аэропорта Шереметьево в обход Химок, отмечает издание. «Автодор» объяснил стоимость тарифов высокими затратами на строительство трассы. При этом в госкомпании подчеркнули, что чрезмерного завышения стоимости проезда по М-11 не будет, потому что максимальный размер платы регулируется законодательно: тариф для легкового автомобиля не может превышать 3,5 рубля за километр.





М-11 пройдет от столичного МКАДа до КАДа (Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга). Общая протяженность автомагистрали — 669 километров. Максимальная разрешенная скорость — 110 километров в час, в дальнейшем планируют увеличить до 130 километров в час.