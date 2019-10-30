Посольство Израиля в России объявило забастовку

«В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21.07.2019 договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», — пост с заявлением израильского посольства в РФ опубликован в Facebook.





С аналогичными заявлениями выступили посольства Израиля в других странах, например на Украине, в США и Канаде. В диппредставительствах надеются, что ситуация в ближайшее время изменится и они смогут возобновить работу. «Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», — пояснили дипломаты.





Забастовка связана с недовольством дипломатов и Минобороны Израиля решением Минфина сократить финансирование дипломатов по всему миру. Как отмечает Times of Israel, ведомство хочет ввести новые стандарты отчетности и уменьшить количество средств на поддержку чиновников.





Работники дипведомства при этом уже жаловались на низкие выплаты после введения новых норм летом текущего года. По словам посла Израиля в Южном Судане Ханана Годера, ему выделяют средства, которых достаточно только на аренду помещений и зарплаты сотрудников, но не хватает ни на электричества, ни на канцелярские принадлежности. Посол в Хельсинки не мог позволить себе билет за 60 евро, чтобы доехать до Таллина, посетовал Годер.





Новые нормы выделения средств на работу диппредставительств по всему миру и отчетности за потраченные ресурсы начали вводиться в июле 2019 года. Чиновников хотят вынудить отчитываться не только за текущие, но и за прошлые расходы, из-за чего они могут оказаться в долгах перед Минфином, поскольку в статьях отчетности появились новые пункты, которые требуется учитывать. Дипломаты и чиновники Минобороны Израиля в связи с новыми нормами угрожали забастовкой с лета 2019-го, однако угрозы до сих пор не возымели эффекта.