«Ростелеком» тестирует использование биометрии для безопасного входа в аэропорт

Руководитель направления проектного офиса «Цифровая идентичность» «Ростелекома» Эдуард Сегал сообщил, что компания тестирует новые виды сервисов и услуг с использованием биометрической системы. В частности, компания хочет использовать биометрию для безопасного входа в здания аэропортов, чтобы затем пассажира могли беспрепятственно пропустить к трапу самолета.





«Сейчас мы тестируем новые виды сервисов и услуг с помощью биометрической системы. Например, фаст-трап («быстрый трап». — Примеч. Daily Storm) в аэропорту. Ситуация, в которой вы заходите в двери аэропорта, он вас узнает и пропускает к трапу. Но для того, чтобы воплотить это в жизнь, нужно изменить воздушный кодекс РФ», — рассказал Эдуард Сегал на конференции в московском технопарке «Сколково» Russian Tech Week 2019.





По словам главы офиса «Цифровой идентичности», компания готова начать обсуждение использования биометрических технологий с соответствующими регуляторами. «Мы сможем это сделать, когда функция станет по-настоящему безопасной», — пояснил он.





Также Сегал рассказал о сотрудничестве с зарубежными компаниями в работе над национальной платформой единой биометрической системы (ЕБС). «У нас нет своего биометрического движка. Мы используем лучшие разработки отечественных компаний. Мы ведем переговоры с компаниями из дружественного зарубежья, несмотря на то, что в мире непростая политическая обстановка», — сообщил он.





29 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2021 года расширить число услуг, оказываемых с помощью единой биометрической системы. Обеспечивать выполнение поручения будут Минкомсвязь, Минфин, Росфинмониторинг, ФСБ и Банк России.