В Москве начали выдавать «Фризиум»

В Москве началась выдача препарата «Фризиум» для страдающих эпилепсией детей. Лекарство будет отпускаться бесплатно под названием «Клобазам» (международное незапатентованное наименование «Фризиума»). В столичном департаменте здравоохранения отметили, что в одни руки будут давать лишь определенное количество препарата: на три месяца приема.





«30 октября в Москве в аптеках центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам». Дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема», — подтвердили в столичном департаменте здравоохранения.





В ведомстве добавили, что дирекция по координации деятельности медицинских организаций доведет информацию о выдаче лекарства до родителей, чьи дети в нем нуждаются. Выдавать «Клобазам» в регионах должны на текущей неделе, об этом ранее сообщала руководитель детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава. Она рассказывала, что в Россию поступила первая партия «Фризиума». По ее словам, другие незарегистрированные в России препараты — «Диазепам», «Мидазолам» и «Фенобарбитал» — появятся у нас в ноябре.





В 2019 году произошло несколько случаев, когда россиян задерживали за покупку для тяжелобольных детей иностранных препаратов, которые не зарегистрированы в России. Чаще всего инциденты были связаны с противосудорожным лекарством «Фризиум». Последний такой инцидент произошел 12 августа с москвичкой, которая забирала на почте заказанные ею таблетки. Ее задержали, а затем в отношении нее завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств. Под влиянием общественного резонанса и после проверки прокуратуры дело закрыли.





В начале сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,1 миллиона рублей на закупку 11 270 упаковок «Фризиума», «Диазепама», «Мидазолама» и «Фенобарбитала». По данным Минздрава, только во «Фризиуме» нуждаются до трех тысяч российских детей.