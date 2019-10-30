Новости
Новости
St
В Москве начали выдавать «Фризиум»
Новости

В Москве начали выдавать «Фризиум»

Бесплатный препарат под названием «Клобазам» можно будет получить из расчета на три месяца приема

Бесплатный препарат под названием «Клобазам» можно будет получить из расчета на три месяца приема Фото: © Global Look Press
Фото: © Global Look Press

В Москве началась выдача препарата «Фризиум» для страдающих эпилепсией детей. Лекарство будет отпускаться бесплатно под названием «Клобазам» (международное незапатентованное наименование «Фризиума»). В столичном департаменте здравоохранения отметили, что в одни руки будут давать лишь определенное количество препарата: на три месяца приема.


«30 октября в Москве в аптеках центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам». Дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема», — подтвердили в столичном департаменте здравоохранения.


В ведомстве добавили, что дирекция по координации деятельности медицинских организаций доведет информацию о выдаче лекарства до родителей, чьи дети в нем нуждаются. Выдавать «Клобазам» в регионах должны на текущей неделе, об этом ранее сообщала руководитель детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава. Она рассказывала, что в Россию поступила первая партия «Фризиума». По ее словам, другие незарегистрированные в России препараты — «Диазепам», «Мидазолам» и «Фенобарбитал» — появятся у нас в ноябре.


В 2019 году произошло несколько случаев, когда россиян задерживали за покупку для тяжелобольных детей иностранных препаратов, которые не зарегистрированы в России. Чаще всего инциденты были связаны с противосудорожным лекарством «Фризиум». Последний такой инцидент произошел 12 августа с москвичкой, которая забирала на почте заказанные ею таблетки. Ее задержали, а затем в отношении нее завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств. Под влиянием общественного резонанса и после проверки прокуратуры дело закрыли.


В начале сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,1 миллиона рублей на закупку 11 270 упаковок «Фризиума», «Диазепама», «Мидазолама» и «Фенобарбитала». По данным Минздрава, только во «Фризиуме» нуждаются до трех тысяч российских детей.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии