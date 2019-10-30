Патриарх Кирилл обвинил грекокатоликов в расколе церквей Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом заявил, что Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) стала одним из инициаторов церковного раскола на Украине. Глава РПЦ добавил, что грекокатолики вмешиваются в эти события потому, что Ватикан, которому подчиняются УГКЦ, с ними не справляется.





«Участие церквей в такого рода событиях не должно усугублять противоречия между людьми. <...> Как Русская православная церковь, так и Римско-католическая церковь придерживаются этой позиции сегодня. К сожалению, мы не можем этого сказать о грекокатоликах на Украине, которые не просто являются частью этого конфликта, но которые этот конфликт инспирируют», — цитирует ТАСС слова предстоятеля РПЦ.





Патриарх Кирилл добавил, что проблемы с грекокатоликами есть не только у РПЦ, но и у Ватикана, которому УГКЦ подчиняется.





«Очень важно было наше обращение к Украине с призывом к общественной солидарности и миротворчеству, папа [римский] и патриарх Московский ясно продекларировали отношение к этому кризису. <…> Думаю, не только у нас есть трудности с грекокатоликами, но, как мне кажется, и у папы Франциска есть некоторые трудности, потому что эта группа людей не очень управляема в своих действиях, опираясь на рекомендации Рима», — сообщил глава РПЦ.





В декабре 2018 года на Украине была создана новая поместная православная церковь, в состав которой вошли некоторые местные раскольнические православные церкви и некоторые приходы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Томос (свидетельство о создании) иерархи новой Православной церкви Украины (ПЦУ) получили от константинопольского патриарха Варфоломея. Русская православная церковь (РПЦ) не признала ПЦУ и разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Активную роль в создании ПЦУ сыграл бывший президент Украины Петр Порошенко.





В июне 2019 года предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет заявил, что выходит из состава ПЦУ. Филарет также назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания Иудой.





23 октября госсекретарь США Майк Помпео встретился в Вашингтоне с главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Стороны обсудили ситуацию в Крыму и Донбассе, а также возможные пути урегулирования конфликта в этих регионах. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы достаточно доказательств того, что полученная ПЦУ автокефалия была поддержана США, потому что Вашингтон начал атаку на православие.