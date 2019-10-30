Кремль остался доволен решением Верховного суда об амнистии капиталов в уголовных делах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил удовлетворение в связи с разъяснением Верховного суда РФ: декларации по амнистии капиталов не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел. Важно, чтобы эти гарантии были прописаны в законе, добавил Песков.





«Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением [Верховного суда]. Конечно, очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе, это, наверное, является краеугольным камнем», — цитирует Пескова ТАСС.





Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил, что 29 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать меры по укреплению доверия к сотрудникам силовых ведомств. «Эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье. Для этого требуется время, и здесь только хочется выразить надежду, что и доверие, и в целом инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой», — сказал Дмитрий Песков.





Ранее 30 октября Верховный суд России заявил об «абсолютном запрете» использовать добровольно поданные декларации в качестве доказательств по уголовному делу. Сведения из деклараций признаются налоговой тайной, режим хранения таких документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы, разъяснили в высшем судебном органе. «Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения. Такие сведения и документы могут быть истребованы только по запросу самого декларанта», — говорилось в разъяснении.





В суде также напомнили, что закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности по налоговым преступлениям для лиц, добровольно подавших такую декларацию.





24 октября РБК сообщил, что находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит потребовал возбудить уголовные дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений из его декларации об амнистии капиталов. Декларацию бизнесмена изъяли у Федеральной налоговой службы и использовали в качестве доказательств вины. 23 октября Верховный суд России заявил, что ФСБ не нарушила закон, используя декларацию об амнистии капитала в уголовном деле Израйлита.





Израйлита арестовали в декабре 2016 года, его обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Обвинение оценило общий ущерб в 202 миллиона рублей. В обвинительном заключении говорилось, что предприниматель задекларировал в 2016 году иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.





Амнистия капиталов, по которой предприниматели могут задекларировать зарубежные активы без опасения уголовного, административного или налогового преследования, действует до 1 марта 2020 года.