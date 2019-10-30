Венгрия выступила против членства Украины в НАТО из-за ситуации в Закарпатье

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине, потому что она нарушает права венгерского нацменьшинства на своей территории. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. 30 октября в Венгрию с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин.





Глава МИД Венгрии, как сообщает газета Magyar Hirlap, заявил, что Будапешт «не готов принести Закарпатскую венгерскую общину в качестве жертвы на алтарь геополитики». Он отметил, что послы стран НАТО хотели принять совместное решение по Украине, но Венгрия наложила вето из-за нарушений прав венгров на украинской территории.





Сийярто рассказал, что Будапешт направлял Киеву ряд предложений, однако украинская сторона их отвергла. «У нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление», — пояснил венгерский дипломат.





Ранее отношения Будапешта и Киева обострились из-за принятия властями Украины нового закона, согласно которому украинский язык получает статус единственного государственного . В Венгрии заявили, что закон не только нарушает права венгерского нацменьшинства в Закарпатье, но и основные принципы Евросоюза и ряд соглашений об ассоциации Украины с Европой.





Киев в ответ заявил, что права венгров на Украине будут полностью защищены, а закон о языке, напротив, позволит этому народу играть более важную роль в украинском обществе.