Избитый трубой экс-депутат в Иркутской области сбежал из больницы

Экс-депутат Думы города Усолье-Сибирское (Иркутская область) и бывший член КПРФ Сергей Угляница 30 октября самовольно покинул больницу, куда он ранее был госпитализирован после избиения. Известно, что его осмотрели специалисты, которые диагностировали у него перелом носа и повреждение глазницы.





Сведения о том, что бывший коммунист самовольно покинул больницу, сообщило ИА IrkutskMedia со ссылкой на источник. Ранее стало известно, что 29 октября Угляница был избит. По словам экс-депутата, это произошло около его гаража: на него сзади внезапно напали двое неизвестных в масках, били по голове, предположительно, трубой.





В пресс-службе регионального МВД заявили, что информация о нападении уточняется. По сведениям IrkutskMedia, два года назад неизвестные подожгли автомобиль Угляницы. Сам он уверен, что оба случая являются чьим-то заказом. Дело о нападении на бывшего коммуниста взял на контроль губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



