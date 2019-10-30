СКР просит Басманный суд арестовать еще одного фигуранта «московского дела»

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета арестовать еще одного фигуранта «московского дела». Речь идет о 32-летнем Павле Новикове, который, по версии следствия, напал на полицейского 27 июля на несогласованном митинге в Москве.





«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новикова Павла Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ [«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»]», — цитирует ТАСС представителя суда.





В Басманном суде уточнили, что заседание будет проходить после явки всех участников процесса.





Новикова задержали утром 29 октября, после чего мужчина был доставлен на допрос СК, передает «ОВД-Инфо». По информации портала, следователи мотивировали ходатайство об аресте тем, что мужчина может скрыться или оказать давление на свидетелей.





Интересы Новикова в суде будут представлять адвокаты Международной правозащитной группы «Агора» Григорий Червонный и Леонид Соловьев.





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные митинги против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. 27 июля несанкционированная акция переросла в массовые беспорядки. Правоохранители задержали около 1,5 тысячи человек. Следственный комитет возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти.





Пятерых участников митинга (Данила Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Павла Устинова) суд признал виновными в применении силы в отношении правоохранителей. Активист Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. К пяти годам колонии за пост в Twitter о детях силовиков был приговорен блогер Владислав Синица.





Всего фигурантами «московского дела» оказались порядка 20 человек, однако позднее с некоторых обвинения были сняты. Кроме того, один из участников акции 27 июля Айдар Губайдулин, освобожденный из СИЗО под подписку о невыезде, покинул Россию, попросив убежища на Украине. СКР объявил оппозиционера в международный розыск.