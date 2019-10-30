Олигархов ставили к стенке, но было и много хорошего: Лукашенко оценил события 1917 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами заявил, что решение сохранить в республике праздник 7 ноября (День Великой Октябрьской революции) после 1991 года было правильным. По его словам, до распада СССР в этот день делались подарки гражданам страны, и Белоруссия сохранила эту традицию. Кроме того, он отметил, что, несмотря на «расстрелы олигархов и злодеев», цели советского государства были в целом благородные.





«От истории отмазываться не надо. Ну был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел, этот 1917 год, с других территорий, но мы жили в Российской империи, мы были частью ее. Свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое наше социалистическое государство. Цели ведь благородные были в 1917 году. Хорошие цели. Что-то народу, что-то крестьянам, что-то еще кому-то. Я как историк глубоко это изучал. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это все было, но было и много чего хорошего», — цитирует «Беларусь сегодня» слова Лукашенко.





﻿«Базу мы создали в Советском Союзе для нашей Белоруссии, высокотехнологичная была страна, — продолжил он. — Тогда я предложил: давайте, в Советском Союзе было это, не только к этим праздникам, но и к другим, подарки народу. Давайте 7 ноября будем заканчивать социальные объекты, стройки и будем народу дарить эти подарки. И народ оценит власть».





Лукашенко также заявил, что республика только выиграла от его решения остановить снос советских памятников. «Посмотрите, кто показал пример памятники сносить. Россия. Мы этого не делали, и в этом моя заслуга. Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили», — сказал Лукашенко.





Белорусский лидер на вопрос журналистов, какой бы подарок он желал лично для себя, заявил, что мечтает, чтобы врачи республики нашли способ излечить рак. «Хоть они [врачи] и эффективно работают, 70-75% людей живут, но ведь 30% погибают. Правда, и люди сами виноваты, не вовремя диагностируя эту болезнь. Но нам бы победить эту болезнь — человечество бы вздохнуло глубже и полной грудью. Вот это был бы подарок!» — резюмировал он.





7 ноября является в Белоруссии государственным праздником — Днем Октябрьской революции. В этот день в Минске проходит церемония возложения цветов к памятнику Ленина, памятные митинги, концерты и различные торжественные мероприятия.