Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, автомобиль KIA столкнулся с фурой. По предварительной версии, один из водителей не справился с управлением из-за летней резины и неблагоприятных погодных условий.





«Около 17:40 мск на 159-м километре трассы М-9 «Балтия» столкнулись KIA и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — цитирует ТАСС пресс-службу МВД.





Кроме того, по данным источника ТАСС, в аварии также пострадал один человек. На месте происшествия работают оперативные службы.





29 октября синоптики сообщили, что в ночь на 30 октября в столицу и Подмосковье могут прийти первые заморозки. Пешеходов и водителей предупредили, что на дорогах будет сколько, а автомобилистам посоветовали сменить резину с летней на зимнюю.





26 октября восемь человек погибли в аварии на трассе Барнаул — Рубцовск в Алтайском крае. По данным регионального ГУ МВД, водитель минивэна Nissan Presage выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении. В автомобилях находились 16 человек. Шестеро из них скончались на месте ДТП. Впоследствии двое пострадавших умерли при оказании медпомощи. Один — в машине скорой помощи, другой — уже в больнице. Пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.





14 сентября в Ярославской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли девять человек, пострадали более 20, сообщили в Минздраве региона. По предварительный данным, ДТП произошло из-за выехавшего на встречную полосу грузовика.