В доме директора Физического института РАН прошли обыски

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски в доме директора Физического института Российской академии наук (РАН) Николая Колачевского. Эту информацию Daily Storm подтвердил сам Колачевский. По его словам, он подозревается в пособничестве контрабанде оптических элементов и, скорее всего, обыски проводились также в самом институте. Вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что ранее у правоохранителей не было претензий к Колачевскому.





«Об аресте речи не идет. Это был просто обыск дома. Меня подозревают в пособничестве контрабанде оптики. Они были с ордером, ничего не нашли, — говорит Колачевский. — Но сам по себе переход из плоскости профессиональной деятельности в плоскость личной меня крайне беспокоит. Потому что такие действия должны быть обоснованы».





Ученый рассказал, что во время обыска «все культурно было», однако все равно считает, что понес имиджевые потери: «Когда выходишь из подъезда и тебя на виду у соседей автоматчики сопровождают, — это некий имиджевый момент».





Директор научного учреждения сообщил, что «накануне выборов в Академии наук это выглядит все демонстративно», однако он уверен в своей невиновности: «Потенциальных последствий для себя от этих оперативно-разыскных мероприятий я не вижу».





Кроме того, Колачевский отметил, что ранее никаких претензий к нему со стороны правоохранителей не предъявлялось. Об этом Daily Storm рассказал и вице-президент РАН Юрий Балега, который не понял, почему к директору Физического института оказалось приковано внимание правоохранителей.





«Действительно, у него дома были обыски. Мне об этом по телефону сообщили. Ранее никогда претензий к Колачевскому со стороны правоохранителей не было», — сказал Балега.





Николай Колачевский работает в Физическом институте РАН с 1997 года. В 2014-м он был назначен заместителем директора по научной работе, а на следующий год избран директором научного учреждения. Также с 2014 года Колачевский является профессором кафедры в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».