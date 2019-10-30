В Госдепе признали, что санкции США не остановят строительство «Северного потока — 2»

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост посла в России, заявил на слушаниях в Конгрессе, что односторонние санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2» вряд ли остановят его строительство. По его словам, газовый проект может стать огромным рычагом давления Москвы на Киев. Он добавил, что борьба со строительством «Северного потока — 2» является приоритетом США.





«Меня беспокоит, что мы уже, вероятно, дошли до того этапа, когда у России есть ресурсы и возможности завершить строительство трубопровода, несмотря на наши действия. В данном случае введение санкций не остановит трубопровод», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.





«Нашей первостепенной задачей является противодействие «Северному потоку — 2». Это [строительство] представляет собой формирование [Россией] зависимости для осуществления контроля. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит [России] огромный рычаг [давления]», — добавил он.





Салливан заявил, что США хотят помочь Украине, поэтому в качестве дополнительных мер рассматривается возможность «остановки [строительства] «Северного потока — 2», чтобы газ продолжал поступать на украинскую территорию. Дипломат отметил, что Украина испытывает «наркотическую зависимость» от российского газа, из-за чего строительство газопровода в обход страны может стать серьезным оружием в руках политиков РФ.





Глава «Газпрома» Алексей Миллер в свою очередь заявил, что газопровод будет построен в срок. Ранее Дания выдала разрешение на строительство участка «Северного потока — 2» на своей территории. До этого она оставалась последней страной, не согласовавшей прокладку труб газового проекта.





Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил, что разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» было ожидаемым, поэтому Украина должна ускорить завершение реформы рынка газа и внедрить нормы Евросоюза.





«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — сообщил Кобелев на своей странице в Facebook.