Минфин предложил снизить расходы на покупку гаджетов для чиновников

Минфин России предложил ввести ограничения на суммы, которые можно будет потратить на покупку смартфонов, планшетов и ноутбуков для госслужащих. Согласно проекту, стоимость телефонов для руководства федеральных органов власти не должна превышать 15 тысяч рублей, а планшетов — 60 тысяч рублей (за штуку). Для их помощников и советников сумма ниже — до 10 тысяч и до 50 тысяч рублей соответственно.





Согласно проекту, представленному на официальном сайте нормативно-правовых актов, стоимость электронных устройств руководства федеральных органов власти не должна превышать следующих сумм: не более 15 тысяч рублей для смартфона, 60 тысяч рублей для планшета и 100 тысяч рублей для ноутбука. На услуги связи предлагается установить ежемесячное ограничение в четыре тысячи рублей.





Что касается чиновников, которые занимают пост советников или помощников руководителей центрального аппарата (или глав регионов), то выделяемые для них суммы на покупку гаджетов еще ниже: стоимость одного смартфона не должна превышать 10 тысяч рублей, планшета — 50 тысяч рублей, а ноутбука — 80 тысяч рублей. Расходы на услуги связи ограничиваются суммой в две тысячи рублей в месяц.





Заменить смартфон можно будет раз в пять лет, планшеты и ноутбуки — один раз в три года. По замыслу авторов инициативы, такие меры позволят устранить определенные проблемы в обеспеченности представителей федеральных органов власти электронными устройствами связи.





7 декабря 2018 года стало известно, что бывший исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев в мае заключил два госконтракта на покупку двух телефонов iPhone X на сумму свыше 178 тысяч рублей: одного — для себя, другого — для своего заместителя. Об этом Daily Storm сообщил активист Артем Любимов. Копии госконтрактов Вихарева и заявления Любимова в полицию с просьбой проверить госзакупки есть в распоряжении редакции.





﻿В заявлении активист просит полицию возбудить уголовное дело о превышении полномочий и растрате. В документе подчеркивается, что, согласно законодательству, максимальная стоимость мобильных телефонов, закупаемых за счет бюджета, должна быть 15 тысяч рублей. Однако, по словам Любимова, цена каждого купленного Apple iPhone X 256GB Space Grey составила 89 369 рублей. Активист также отмечает, что экс-глава района нарушил закон, заключив два разных контракта в один день, с одним и тем же поставщиком, по одному и тому же товару, за одну и ту же цену.