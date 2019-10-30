Путин и Орбан обсудили «Турецкий поток», Украину и подписали ряд соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Венгрию обсудил с премьер-министром республики Виктором Орбаном участие Будапешта в «Турецком потоке», перспективы улучшения отношений Москвы и ЕС, а также вопросы, связанные с урегулированием кризиса на Украине. Кроме того, стороны подписали договор о соцобеспечении и ряд документов в области соцзащиты и спорта.





«Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине, прежде всего применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями», — цитирует ТАСС слова российского лидера на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.





«У нас есть такой исторический и политический опыт, что если между западной и восточной частью Европы отношения напряжены, Венгрия всегда проигрывает», — сказал он.





На пресс-конференции Путин сообщил, что приветствует решение Дании о строительстве участка газопровода «Северный поток-2» на своей территории. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Орбан, по его словам, заявил, что республика проявила готовность к участию в «Турецком потоке». Президент России отметил, что в случае согласия правительства Венгрии газопровод проведут быстро, потому что его длина составит 15 километров.





«Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок», — подчеркнул Путин.





Путин на пресс-конференции прокомментировал встречу президенту Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе. Президент России заявил, что не вправе давать оценку действий Зеленского. Украинский лидер, по мнению Путина, не похож на националиста, а вот как он с ними справится, ответить пока сложно. Президент России добавил, что не считает вопрос разведения сил в Донбассе «таким уж сложным» и подчеркнул, что Москва готова к саммита в нормандском формате, но только в том случае, если будет результат.





Также российский лидер затронул вопрос работы Конституционного комитета Сирии в Женеве. По его мнению, комитет сможет урегулировать кризис в арабской республике без вмешательства извне. По его мнению, это важное событие как для Венгрии, так и для всей Европы, потому что это касается мигрантов.





«Всем хорошо известно, что Ближний Восток - это колыбель христианства. Сегодня христиане находятся там в бедственном положении, их преследуют, убивают, насилуют. Россия делает все для их поддержки на Ближнем Востоке. Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за религиозные убеждения», — отметил Путин.





По итогам переговоров Россия и Венгрия подписали договор о соцобеспечении, меморандум о сотрудничестве в области онкологии, физической культуры и план мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере.