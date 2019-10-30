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Путин и Орбан обсудили «Турецкий поток», Украину и подписали ряд соглашений
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Путин и Орбан обсудили «Турецкий поток», Украину и подписали ряд соглашений

Кроме того, президент России и премьер затронули вопрос улучшения отношений РФ и ЕС

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Венгрию обсудил с премьер-министром республики Виктором Орбаном участие Будапешта в «Турецком потоке», перспективы улучшения отношений Москвы и ЕС, а также вопросы, связанные с урегулированием кризиса на Украине. Кроме того, стороны подписали договор о соцобеспечении и ряд документов в области соцзащиты и спорта.


«Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине, прежде всего применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями», цитирует ТАСС слова российского лидера на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.


«У нас есть такой исторический и политический опыт, что если между западной и восточной частью Европы отношения напряжены, Венгрия всегда проигрывает», сказал он.


На пресс-конференции Путин сообщил, что приветствует решение Дании о строительстве участка газопровода «Северный поток-2» на своей территории. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Орбан, по его словам, заявил, что республика проявила готовность к участию в «Турецком потоке». Президент России отметил, что в случае согласия правительства Венгрии газопровод проведут быстро, потому что его длина составит 15 километров.


«Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок», подчеркнул Путин.


Путин на пресс-конференции прокомментировал встречу президенту Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе. Президент России заявил, что не вправе давать оценку действий Зеленского. Украинский лидер, по мнению Путина, не похож на националиста, а вот как он с ними справится, ответить пока сложно. Президент России добавил, что не считает вопрос разведения сил в Донбассе «таким уж сложным» и подчеркнул, что Москва готова к саммита в нормандском формате, но только в том случае, если будет результат.


Также российский лидер затронул вопрос работы Конституционного комитета Сирии в Женеве. По его мнению, комитет сможет урегулировать кризис в арабской республике без вмешательства извне. По его мнению, это важное событие как для Венгрии, так и для всей Европы, потому что это касается мигрантов.


«Всем хорошо известно, что Ближний Восток - это колыбель христианства. Сегодня христиане находятся там в бедственном положении, их преследуют, убивают, насилуют. Россия делает все для их поддержки на Ближнем Востоке. Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за религиозные убеждения», отметил Путин.


По итогам переговоров Россия и Венгрия подписали договор о соцобеспечении, меморандум о сотрудничестве в области онкологии, физической культуры и план мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере.


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