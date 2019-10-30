Путин назвал абсурдом претензии Киева к «Газпрому» на семь миллиардов долларов

Президент России Владимир Путин заявил, что считает абсурдом требования Украины о взыскании с «Газпрома» семи миллиардов долларов, в том числе по решению Стокгольмского арбитражного суда. По его мнению, нужно обнулить требования с обеих сторон. Кроме того, Россия готова снизить цену для украинской стороны, добавил Путин.





«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд абсолютно абсурдных. Например, семь миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины, хотя «Газпром» ничего не транзитирует. Транзитируют украинские компании. Ну это просто абсурд», — цитирует портал «Бизнес России» Путина.





Российский лидер подчеркнул, что такой же «абсурд происходит и в Стокгольме», но в то же время отметил, что трехсторонние переговоры в Брюсселе с участием России, Украины и ЕС прошли конструктивно.





«Надо вот от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон [Москвы и Киева]. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители газа российского получают этот газ сегодня», — отметил глава государства.





28 октября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия требует от них отказаться от судов для начала переговоров по газу. Однако украинская сторона посчитала данные требования для себя унизительными. Следующие переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС пройдут в конце ноября.





18 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что Украина может не успеть принять положения Третьего энергетического пакета к 1 января 2020 года. Он подчеркнул, что единственной возможностью для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта с Киевом. При этом Миллер отметил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.





19 сентября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва готова восстановить прямые поставки углеводородов на Украину, не покупающую российское сырье с ноября 2015 года. По словам Новака, Москва готова урегулировать с Украиной все существующие вопросы по транзиту газа в Европу в рамках мирового соглашения.





В 2009 году «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали два газовых контракта. Один касался поставок российского газа для нужд страны, а второй — транзита в Европу через украинскую территорию. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года, но с 2012-го Киев перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года вообще перестал закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. С 2014 года «Газпром» и »Нафтогаз» начали разбирательства по обоим контрактам в международных судах.