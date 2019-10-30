Судмедэксперты признали ошибку по делу о сбитом в ДТП под Кировом «пьяном мальчике»

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого насмерть в ДТП под Кировом «пьяного» шестилетнего мальчика, рассказал следователям, что ребенок был трезв. Свою ошибку признал и руководитель Насонова. Об этом сообщила представитель семьи. По ее словам, 0,51 промилле появились в заключении экспертов из-за того, что кровь мальчика хранилась в ненадлежащих условиях.





«На допросе в СК Сергей Насонов и его начальник Мельников признали факт того, что ребенок не употреблял алкоголь. А эти 0,51 промилле появились из-за грубого нарушения правил проведения судебно-медицинской экспертизы. Кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе — там просто не было холодильных камер», — рассказала представитель семьи Жанна телеканалу RT.





Кровь для анализа, по ее словам, была отправлена лишь спустя пять дней после смертельного ДТП. Кроме того, бесследно исчезли кости ребенка, отправленные на экспертизу. Также Жанна сообщила, что суд отказал в эксгумации тела мальчика, хотя родители выступили против этого решения.





На данный момент семья подала в прокуратуру и Следственный комитет России заявление о возбуждении в отношении Насонова дела по статье «Халатность». Кроме того, у родных погибшего мальчика вызвал вопросы и следственный эксперимент, в ходе которого следствие установило, что шестилетний ребенок перед гибелью разогнался на велосипеде до скорости 19,6 км/ч.





«Реальная скорость ребенка была 11 км/ч. Дело в том, что в следственном эксперименте принимал участие ребенок старше погибшего мальчика. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные об освидетельствовании водителя на алкогольное и наркотическое опьянение», — сообщила представитель семьи.





Родные погибшего мальчика отметили, что не верят в справедливое наказание для виновника в смерти сына и рассчитывают, что майор полиции Сергей Меньшиков получит хотя бы год условно. На возмещение ущерба родители ребенка не стали подавать, добавила Жанна.





«Боятся, что в случае, если его не признают виновным в ДТП, Меньшиков подаст на них самих иск о возмещении средств на ремонт своего автомобиля. Как бы так не случилось», — объяснила позицию семьи Жанна.





Представитель семьи рассказала, что ситуацию взяли под контроль зампред комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.





16 октября Насонов отказался признавать свою ошибку в результатах анализа. Также судмедэксперт не стал уточнять, много это или мало для ребенка — 0,51 промилле. Он заметил, что повторную экспертизу делать не намерен.





13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района Кировской области шестилетний ребенок выехал на велосипеде на проселочную дорогу и был сбит автомобилем, за рулем которого находился майор полиции Сергей Меньшиков. От полученных ранений мальчик скончался. Следствие не нашло нарушений в действиях водителя.





Позднее в СМИ появилась информация, что в крови у ребенка после экспертизы обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Как пишет «Российская газета», это примерно соответствует выпитым взрослым мужчиной 70 граммам водки. По данным НТВ, водителя за три месяца расследования дела так и не задержали, он до сих пор работает в полиции. История «пьяного мальчика» вызвала недоумение у родных погибшего и у общественности, при этом в региональной прокуратуре назвали шумиху вокруг данного дела необоснованной.





15 октября 2019 года глава СКР Александр Бастрыкин взял дело «пьяного мальчика» на контроль. Он потребовал проверить информацию о найденном в крови погибшего ребенка алкоголе и провести новую судебно-медицинскую экспертизу.