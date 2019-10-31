Военные США опубликовали видео операции по уничтожению аль-Багдади

Глава Центрального командования ВС отметил, что после идентификации личности ликвидированного лидера ИГ* его тело было захоронено в море. «Он захоронен в море по законам военного конфликта», — уточнил Маккензи.





По его словам, личность аль-Багдади была установлена с абсолютной точностью с помощью анализа ДНК, образцы которого американские военные смогли получить от одного из сторонников лидера ИГ. «Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК», - сказал Маккензи и добавил, что вероятность принадлежности останков именно «террористу номер один» составляет единицу к 104 септиллионам (число с 24 нулями).





27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.





*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.