Военные США опубликовали видео операции по уничтожению аль-Багдади

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видео начала штурма дома в сирийской провинции Идлиб, где укрывался уничтоженный лидер террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади. На кадрах видно, как к дому с двух сторон приближаются две группу американских военных. Ролик снят с беспилотника и длится 10 секунд.
«Здесь мы видим объект нападения — комплекс, где прятался аль-Багдади. Как я уже отмечал ранее, эти отдельно стоящие здания находились в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. По участвующим в штурме самолетам США был со стороны комплекса был открыт огонь», — написал в комментарии к видео глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Маккензи также рассказал журналистам, что перед началом штурма американские спецназовцы предложили аль-Багдади и охранявшим его боевикам сдаться. Однако, по словам военного, террористы открыли огонь и пять из них были уничтожены, а некоторые захвачены в плен.
Глава Центрального командования ВС отметил, что после идентификации личности ликвидированного лидера ИГ* его тело было захоронено в море. «Он захоронен в море по законам военного конфликта», — уточнил Маккензи.
По его словам, личность аль-Багдади была установлена с абсолютной точностью с помощью анализа ДНК, образцы которого американские военные смогли получить от одного из сторонников лидера ИГ. «Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК», - сказал Маккензи и добавил, что вероятность принадлежности останков именно «террористу номер один» составляет единицу к 104 септиллионам (число с 24 нулями).
27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.
*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.