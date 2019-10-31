Конгресс США принял резолюцию против возвращения G8 с участием России

В своем выступлении на заседании комитета конгрессмен подчеркнул, что после исключения России из G7 остальные страны-участницы договорились об условиях, которые должны быть выполнены Москвой, прежде чем ей будет позволено вернуться в международный клуб и участвовать в будущих саммитах. «Россия не выполнила ни одно из условий, но стала более агрессивной на Украине и подорвала демократию во многих других странах, включая США», — подчеркнул Сайрс.





В конце августа президент США Дональд Трамп допустил, что Россия может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на следующий саммит, который пройдет в Соединенных Штатах, может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистами глава Белого дома также отметил, что неоднократно называл «бессмысленным» исключение России из международного клуба. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.





В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Большая семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.