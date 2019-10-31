СМИ: транспортное движение в Москве ускорят с помощью технологий Илона Маска

Новую стратегию развития транспортного комплекса Москвы разработает российское представительство консалтинговой компании McKinsey, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, сотрудники «Маккинзи и компания Сиайэс» проанализируют возможность ускорения движения транспорта с помощью big data (больших данных) и технологий Илона Маска. Речь идет о 2019–2023 годах и периоде до 2040 года.





Российское представительство McKinsey оказалось единственным участником тендера, объявленного столичной мэрией на разработку стратегии развития транспортного комплекса Москвы. Итоги конкурса были объявлены 22 октября. «Маккинзи и компания Сиайэс» предложила подготовить стратегию за стартовую сумму – 210 миллионов рублей, утверждает издание.





Перед разработчиками новой транспортной стратегии поставлены задачи по организации многоуровневых паркингов по системе перехватывающих парковок и анализ возможности использования самых передовых технологий. Представитель «Маккинзи и компания Сиайэс» от комментариев отказался, отметили в газете «Ведомости».





В пресс-службе департамента транспорта столичной мэрии изданию сообщили, что правительство Москвы поставило задачу разработать новую транспортную стратегию из-за появления новых технологий и взглядов на развитие транспорта. «Появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта, как на федеральном, так и на мировом уровне», — уточнили в мэрии.





Предыдущая транспортная стратегия Москвы была принята в 2011 году. По замыслу столичных властей, автовладельцы должны были пересаживаться на общественный транспорт. Для этого была разработана программа его модернизации и улучшения организации движения. С этой целью мэрия планировала развивать метро и обновлять интеллектуальную систему управления транспортом. Однако в последние годы улучшений нет, а загруженность дорог российской столицы растет, рассказал изданию консультант мэрии.