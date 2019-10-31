Власти Японии восстановят сгоревший древний замок из списка ЮНЕСКО

Пожар в замке Сюри, расположенном в городе в городе Наха на южном острове Окинава, произошел в ночь на 31 октября. Огонь уничтожил все основные сооружения замка. В частности, сгорели главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю. В общей сложности площадь пожара составила более четырех тысяч квадратных метров. По данным местного пожарного управления, возгорание удалось ликвидировать через девять часов после его начала, однако в некоторых местах огонь продолжает тлеть.