Власти Японии восстановят сгоревший древний замок из списка ЮНЕСКО

Правительство Японии приложит все усилия для восстановления замка Сюри, входящего в список объектов Всемирного наследия Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который был уничтожен в результате пожара. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный кабинета министров Есихидэ Суга.
«Это трагическое событие. Правительство приложит все силы к восстановлению замка», — цитирует ТАСС заявление представителя японского правительства.
Пожар в замке Сюри, расположенном в городе в городе Наха на южном острове Окинава, произошел в ночь на 31 октября. Огонь уничтожил все основные сооружения замка. В частности, сгорели главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей Рюкю. В общей сложности площадь пожара составила более четырех тысяч квадратных метров. По данным местного пожарного управления, возгорание удалось ликвидировать через девять часов после его начала, однако в некоторых местах огонь продолжает тлеть.
По информации спасательных служб, в результате пожара в замке никто не пострадал. С 27 октября в комплексе проводились работы, связанные с фестивалем, посвященный культуре королевства Рюкю. О причинах, которые могли вызвать возгорание, не сообщается.
Замок Сюри был возведен в XIV-XV веках. Расположен в одноименном районе города Наха префектуры Окинава. Относится к типу рюкюских замков-святилищ гусуку. Служил монаршей резиденцией во времена существования Рюкюского государства. Протяженность дворцового комплекса с севера на юг составляет 270 метров, с запада на восток — 400 метров. В проекции замок напоминает овал, окруженный крепкими каменными стенами. В 2000 году замок был признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО.