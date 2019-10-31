Twitter объявил о запрете на политическую рекламу

Дорси заявил, что реклама в Сети «создает значительные риски для политики» и может повлиять на жизни миллионов людей. «Наша компания потеряет доверие, если мы будем говорить: «Мы прилагаем все усилия, чтобы <...> не распространять вводящую в заблуждение информацию, но если кто-то заплатит нам за политическую рекламу… ну… Тогда они смогут говорить все, что хотят!» — добавил он.





Окончательно список изменений в политике компании опубликуют 15 ноября. Гендиректор Twitter уточнил, что в новых правилах будут некоторые исключения, например, по-прежнему будет разрешено публиковать материалы, агитирующие к участию в выборах. Изменения вступят в силу 22 ноября.





В августе 2018 года Twitter ужесточила правила размещения политической рекламы для американских заказчиков — для них сделали обязательной сертификацию, после которой пользователи могут видеть, кто оплатил рекламные материалы.