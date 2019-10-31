Володин назвал важнейший закон октября и похвалил комитет по природным ресурсам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что самый важный закон, принятый нижней палатой парламента в октябре, являются поправки, позволяющие членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получать компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам. Он также отметил самых активных депутатов уходящего месяца и похвалил за его работу комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.





«Наиболее важным могу назвать закон, в соответствии с которым члены ЖСК получат компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам. Поправки уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками», — сказал спикер.





Володин подчеркнул, что благодаря принятым поправкам члены ЖСК смогут получить не только финансовую поддержку со стороны государства для завершения строительства, но и компенсацию стоимости жилья, если его достройка будет признана нецелесообразной. «Наша задача – защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний», — резюмировал он.





Спикер особо отметил работу думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, который возглавляет представитель фракции «Единая Россия» Николай Николаев. «Благодаря работе комитета стало возможным в короткие сроки принять закон, усиливающий защиту членов ЖСК, участвовавших в долевом строительстве, от недобросовестных застройщиков», — сообщил Володин.

Среди самых активных депутатов Госдумы спикер отметил единоросса Андрея Исаева, представителя фракции КПРФ Олега Смолина, члена ЛДПР Сергея Иванова и справедливоросса Федота Тумусова.





В сентябре, подводя итоги месяца, Володин рассказал, что считает закон о сокращении сроков госзакупок самым важным из принятых депутатами. Кроме того, спикер отметил работу думского комитета по культуре. По мнению парламентария, самыми активными депутатами в сентябре стали глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, коммунист Олег Смолин, представитель фракции ЛДПР Александр Шерин и член партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.