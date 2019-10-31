Минздрав: Число врачей сократилось в 54 регионах

Прирост числа врачей в России в 2018 году составил 0,07% (404 специалиста), сообщается в подготовленной Минздравом справке о состоянии здравоохранения в регионах. При этом количество медиков сократилось в 54 регионах, наиболее негативную динамику показали Бурятия (сокращение на 59%) и Новосибирская область (-58%).





В Республике Бурятия количество врачей уменьшилось с 3673 до 1499, в Новосибирской области — с 11 тысяч до 4613. Следом за ними идут Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (-17,3%) области и Якутия (-17,2%).





Позитивная динамика наблюдается в 31 регионе, Так, в Хакасии прирост составил 313% — с 1862 до 8476 медиков, в Омской области — 303% — с 7930 до 32781 врача.





Глава Минздрава Вероника Скворцова связывает отток врачей в регионах с их переездом в соседние субъекты, где зарплата более высокая. «Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — пояснила Скворцова РБК.





Ведомство также сообщило, что доля аварийных зданий среди медучреждений за последние пять лет сократилась с 26 до 11%. «Многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, но встречаются и такие здания, которые были построены более 100 лет назад», — отметила министр.





В части зарплат медработников «есть дисбаланс» — по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от заработной платы, сообщает Минздрав. Согласно «майскому указу» президента России Владимира Путина, зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней оплаты труда по региону. В ряде субъектов это достигалось благодаря стимулирующим выплатам при сохранении низкого оклада, рассказали в ведомстве.