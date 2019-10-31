СИЗО «Бутырка» и «Пресня» готовятся перенести за пределы центра Москвы

Следственные изоляторы (СИЗО) «Бутырка» и «Пресня» будут переносить из исторического центра Москвы. Об этом в интервью, приуроченном ко Дню работника СИЗО и тюрем, ТАСС сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев. По его словам, на территории столицы в ближайшие годы планируется построить три новых следственных изолятора.





«В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на три тысячи мест за пределами центральной части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 («Бутырка») и СИЗО-3 («Пресня»)», — рассказал ТАСС Бояринев.





Замглавы ФСИН отметил, что в столице планируется построить еще один следственный изолятор на две тысячи мест — в рамках федеральной целевой программы. Кроме того, Бояринев сообщил о планах строительства на территории действующего СИЗО-12 в Зеленограде дополнительного корпуса на 800 мест. По его словам, данный следственный изолятор будет передан в управление московского управления ФСИН.





Бутырский следственный изолятор (СИЗО-2), известный также как Бутырская тюрьма и «Бутырка», — следственный изолятор в Москве, самая крупная тюрьма российской столицы, одна из самых старейших и знаменитых в России. Располагается на Новослободской улице близ Бутырской Заставы, от которой учреждение и получило свое название. Здание тюрьмы числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры.





СИЗО-3 «Пресня» — следственный изолятор, находящийся в районе Хорошево-Мневники СЗАО Москвы. Была построена в 1900 году как центральная пересыльная тюрьма. Следственным изолятором она стала в 1960 году.