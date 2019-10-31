В Пакистане при пожаре в пассажирском поезде погибли 64 человека

В результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане погибли 64 человека, десятки пострадавших находятся в критическом состоянии. Министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед сообщил, что возгорание произошло после взрыва газового баллона, его использовали пассажиры для приготовления завтрака. Пламя охватило по меньшей мере три вагона. Поезд загорелся недалеко от города Рахим-Яр-Хан на юге провинции Пенджаб.





«Две плитки взорвались. На них готовили еду с использованием масла, из-за масла пожар усилился», — цитирует Би-би-си пакистанского министра. Он назвал распространенной для Пакистана проблемой то, что пассажиры берут с собой в дальних поездки плитки и баллоны для приготовления пищи.





Многие людей погибли, пытаясь спрыгнуть с горящего поезда, пишет издание.