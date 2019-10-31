Зеленский измучился: в офисе президента Украины рассказали, как он воспринимает критику в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский устал от своего рабочего графика, он напряженно воспринимает негатив со стороны журналистов и пользователей соцсетей. Об этом рассказал глава его офиса Андрей Богдан. По его словам, Зеленский «действительно измучен». Богдан же советует президенту меньше читать публикаций о себе в интернете.





«Он [Зеленский] устал <...> Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — поделился Андрей Богдан в интервью изданию «Украинская правда».





«Я иногда ему говорю: «Перестань читать Facebook, перестань читать интернет — это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия», — рассказал он, добавив, что президент Украины «действительно измучен».





Владимир Зеленский очень сильно устает из-за высоких темпов работы, отметил его помощник. «Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, какого [экс-президенту Украины Петру] Порошенко и не снилось. Он уже очень популярный в мире человек», — заявил Богдан. Глава президентского офиса связывает большой уровень популярности Зеленского в том числе с 14-часовым «марафоном» — проведенной 10 октября пресс-конференцией избранного в этом году украинского президента.





Актер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей Службы безопасности Украины и генпрокурора. Зеленский заявил, что намерен вернуть «потерянные территории», а «Крым и Донбасс — украинские земли».