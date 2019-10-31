СМИ сообщили о гибели пятерых россиян из ЧВК Вагнера в Мозамбике

В Мозамбике в бою с радикальными исламистами погибли пятеро бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщило издание Carta de Mocambique со ссылкой на свои источники. По их данным, автомобиль с россиянами 27 октября попал в засаду в провинции Кабу-Делгаду. Кроме россиян также погибли 20 военных правительственной армии Мозамбика. Как утверждает издание, тела убитых были обезглавлены, а машина сожжена. Глава комитета Общероссийского собрания офицерского собрания Евгений Шабаев объяснил Daily Storm, почему повстанцы так поступили с телами жертв.





Как сообщают источники Carta de Mocambique, повстанцы из числа радикальных исламистов установили баррикаду на пути следования автомобиля с бойцами ЧВК Вагнера. При приближении машины повстанцы открыли огонь. После этого они обезглавили тела убитых и скрылись. Вместе с россиянами, утверждает издание, погибли 20 военнослужащих правительственных сил Мозамбика. Других подтверждений данной информации нет.





В комментарии Daily Storm Евгений Шабаев объяснил, что отрезание голов у убитых не стоит считать кровожадностью радикальных исламистов. По его словам, таким образом они получают не только доказательство об уничтожении своих врагов, но и финансовую выгоду.





«Суть обезглавливания заключается в том, что температура воздуха, что в Сирии, что в Мозамбике, довольно высокая и [трудно] хранить доказательства, за которые платят деньги, — ты убил человека, ты должен это доказать, чтобы получить финансовую выгоду. Поэтому [у убитого] отрезается голова. Все тело донести достаточно тяжело, оно разложится по дороге», — сказал Шабаев.





«Если говорить о Сирии, то [за голову убитого] там платили около пяти тысяч рублей. В Мозамбике речь идет о 60-70 долларах», — добавил он.





Группа Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, часто называемое в средствах массовой информации российским. Утверждается, что группа действовала на территории Украины, а затем Сирии с 2014 года. В июне 2017-го ЧВК была включена в санкционный список США. По данным британской газеты The Times, правительство Мозамбика в начале октября 2019 года привлекло 200 человек ЧВК Вагнера. В издании утверждают, что они должны помогать мозамбикским военным в борьбе с джихадистами.