С директора Физического института РАН взяли подписку о невыезде

Директор Физического института Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский, подозревающийся в пособничестве контрабанде оптических элементов, после обысков дома и допроса в СКР отпущен под подписку о невыезде. По мнению ученого, внимание к нему правоохранителей может быть приковано из-за фирмы «Триоптикс», занимающейся поставками оптики в Германию и арендующей помещения у института.





По данным следствия, 12 декабря 2018 года представители фирмы «Триоптикс» вывезли из России в Германию оборудование, и к таможенной декларации якобы приложили фиктивное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю о невозможности использования двух оптических изделий при создании военной техники, сообщает Газета.ru.





«Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой «Триоптикс» в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне», – приводит издание cлова Колачевского.





Колачевский рассказал, что согласно документам, которые ему предоставили оперативники, возбуждено дело о пособничестве в контрабанде оборудования, совершенного организованной группой. При этом ученый признался, что не разобрался в сути обвинений и до сих пор не знает свой процессуальный статус.





«Статус мой пока не ясен, то ли свидетель, то ли обвиняемый. Во всяком случае подписка о невыезде уже есть», – пояснил глава Физического института РАН.





Колачевский также сообщил, что по его «ощущениям» ценность задержанного таможенниками оборудования фирмы «Триоптикс» составляет от 50 до 100 тысяч рублей: «Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки».





30 октября сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски в доме ученого. Колачевский сообщил Daily Storm, что правоохранители «были с ордером, но ничего не нашли».





Ученый выразил мнение, что «накануне выборов в Академии наук это выглядит все демонстративно». Кроме того, Колачевский отметил, что ранее претензий со стороны правоохранителей к нему не предъявлялось. Эту информацию подтвердил и вице-президент РАН Юрий Балега, который не понял, почему ученый оказался в центре внимания в этом деле.





Колачевский работает в Физическом институте РАН с 1997 года. В 2014-м его назначили заместителем директора по научной работе, на следующий год он стал главой этого научного учреждения. С 2014 года Колачевский является профессором кафедры в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».