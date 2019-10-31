Вележева пообещала больше никогда не скандалить в самолетах

Заслуженная артистка России Лидия Вележева в беседе с Daily Storm признала, что накануне вела себя некорректно на борту самолета рейса Москва — Тель-Авив авиакомпании «Аэрофлот». Актриса подчеркнула, что больше никогда не намерена вступать в конфликт с бортпроводниками и будет выполнять их требования.





«Моя вина была в том, что я не послушала бортпроводника и поднялась с кресла. Вот это была моя первая ошибка. Больше я никогда. <...> Теперь всегда буду пристегиваться», — сказала Вележева и добавила, что не будет подавать в суд на авиакомпанию.