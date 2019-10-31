Вележева пообещала больше никогда не скандалить в самолетах

Заслуженная артистка России Лидия Вележева в беседе с Daily Storm признала, что накануне вела себя некорректно на борту самолета рейса Москва — Тель-Авив авиакомпании «Аэрофлот». Актриса подчеркнула, что больше никогда не намерена вступать в конфликт с бортпроводниками и будет выполнять их требования.
«Моя вина была в том, что я не послушала бортпроводника и поднялась с кресла. Вот это была моя первая ошибка. Больше я никогда. <...> Теперь всегда буду пристегиваться», — сказала Вележева и добавила, что не будет подавать в суд на авиакомпанию.
Инцидент с Лидией Вележевой произошел 30 октября на борту авиалайнера, выполнявшего рейс Москва — Тель-Авив. Актриса вместе со своими коллегами по цеху должна была отправиться на гастроли в Израиль. Во время подготовки к взлету она отказалась выполнять требования бортпроводников, не пристегнулась и стала с ними пререкаться. В результате экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции, которые вывели актрису из самолета. Борт воздушного судна она покинула под аплодисменты пассажиров и коллег.