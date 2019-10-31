Песков назвал закономерным интерес россиян к характеристике КГБ на Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал закономерным интерес россиян к характеристике Комитета государственной безопасности СССР на Путина. Накануне документ показали на выставке Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга: в описании Владимир Путин назван исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником.
«Да, считаем закономерным такой интерес», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле большое внимание россиян к фактам биографии Путина.
В характеристике Комитета госбезопасности говорится, что с 1975 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. «Исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник» Владимир Путин отвечал за организационную и спортивную работу, сообщается в документе.
«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — указывается в характеристике КГБ. Глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев, следует из документа. Также отмечается, что в свободное от работы время Путин занимался спортом, он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.
Характеристику КГБ на Владимира Путина показали на выставке «Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков», приуроченную к 90-летию со дня открытия Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. Помимо анкеты Владимира Путина на выставке демонстрируются характеристики спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и экс-губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями экс-президента СССР Михаила Горбачева, космонавта Юрия Гагарина, писателя Максима Горького, художника Казимира Малевича и других.