Песков назвал закономерным интерес россиян к характеристике КГБ на Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал закономерным интерес россиян к характеристике Комитета государственной безопасности СССР на Путина. Накануне документ показали на выставке Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга: в описании Владимир Путин назван исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником.





«Да, считаем закономерным такой интерес», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле большое внимание россиян к фактам биографии Путина.





В характеристике Комитета госбезопасности говорится, что с 1975 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. «Исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник» Владимир Путин отвечал за организационную и спортивную работу, сообщается в документе.





«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — указывается в характеристике КГБ. Глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев, следует из документа. Также отмечается, что в свободное от работы время Путин занимался спортом, он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.