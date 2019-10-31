Призванный в армию сын священника найден повешенным в части под Калугой

В воинской части города Козельск Калужской области обнаружен повешенным солдат-срочник Сергей Сафонов. Военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбудило уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», но родные военнослужащего, получив его тело со следами побоев, считают, что молодого человека избивали сослуживцы, сообщает «Коммерсантъ».





Тело 21-летнего Сафонова нашли 16 октября в кабинете командира воинской части (ВЧ). Калужское областное бюро судебно-медицинских экспертиз указало причиной смерти солдата «асфиксию» через «преднамеренное самоповреждение путем повешения». Однако в морге родственники увидели, что загримированное лицо солдата покрыто синяками.





Вместе с правозащитниками родные инициировали проведение независимой судмедэкспертизы, которая 26 октября показала, что под глазами солдата — гематомы, характерные последствия от ударов тупыми предметами. Родственники погибшего заявили, что будут добиваться расследования уголовного дела об убийстве.





Семья уверена, что военнослужащий не мог свести счеты с жизнью, он воспитывался в многодетной семье православного священника, служителя храма Воскресения Словущего Владимира Сафонова, который погиб в 2011 году.





«Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться», — сообщила изданию мать срочника Лариса Сафонова.





Последний раз она видела сына 7 октября и заметила на его лице синяк. После расспросов Сергей признался, что в ВЧ его избивали: «Он попросил меня не вмешиваться и признался, что его бьют трое сослуживцев».





По словам невесты Сафонова Валерии Велькиной, за несколько часов до гибели она общалась с Сергеем и молодой человек признался, что «совершил проступок, за который ему стыдно», но подробности не привел. Речь, как полагает девушка, идет об украденном Сафоновым телефоне: «Следователь сказал нам, что Сергей вернул телефон, но чтобы сослуживцы с ним не подрались, командир предложил переночевать в его кабинете. А около 11 вечера кто-то из проходящих мимо кабинета обнаружил Сергея [повешенным]».





25 октября в ВЧ в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. В Минобороны сообщили, что у солдата случился нервный срыв, спровоцированный «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».





После трагедии отец Шамсутдинова пожаловался на дедовщину в части. В региональном Комитете солдатских матерей рассказали Daily Storm, что Шамсутдинова унижали и избивали сослуживцы, что подтвердило и командование ВЧ. Командир и замполит признали, что «не уследили за ситуацией».