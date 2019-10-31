Путин не исключил ужесточения наказания для врачей за ошибки при назначении инвалидности

Президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности. По его словам, злоупотребления при установлении инвалидности особенно часто встречаются на Северном Кавказе.





«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть, в соответствии с действующим законом, и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и <...> в системе ОМС такая система должна быть создана», — сказал Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.





Президент попросил присутствующих на встрече министра здравоохранения Веронику Скворцову и вице-премьера Татьяну Голикову, курирующую здравоохранение, подумать над возможным ужесточением ответственности за ошибки при назначении инвалидности. «Если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение», — цитирует его ТАСС.





«К сожалению, у нас есть случаи и немалочисленные злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа. Мы должны это иметь в виду, поэтому количество тех, кому отказано [в установлении инвалидности], увеличение этого количества связано, в том числе, и с наведением порядка в этой сфере», — обратил внимание Путин, цитата по РИА Новости.





Президент также подчеркнул, что размер запланированного на ближайшие годы финансирования первичного звена медицины в профильном нацпроекте недостаточный. По его словам, до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на первичное звено запланировано выделить 237 миллиардов рублей.





Ранее 31 октября РБК сообщило, ссылаясь на подготовленную Минздравом справку о состоянии здравоохранения в регионах, что прирост числа врачей в России в 2018 году составил 0,07% (404 специалиста). При этом количество медиков сократилось в 54 регионах, наиболее негативную динамику показали Бурятия (сокращение на 59%) и Новосибирская область (на 58%).