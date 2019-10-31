Рогозин заявил об «урезании» российских экипажей для доставки американцев на МКС

Россия пошла навстречу США, сократив свои экипажи и научную программу на Международной космической станции (МКС), чтобы доставить американских астронавтов на орбиту. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По его словам, такое решение было принято из-за неготовности пилотируемых кораблей NASA, испытания которых завершатся не ранее 2021 года.





«Я дал вчера [30 октября] команду на выделение дополнительных средств «Роскосмосом» на создание двух кораблей дополнительно. Производственные мощности нашего завода — штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей. Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе, мы сейчас дозаказываем два новых корабля [«Союз»]», — цитирует ТАСС главу «Роскосмоса».





Рогозин отметил, что один пилотируемый «Союз» будет построен для полета космических туристов в 2021 году, а второй — для доставки международных экипажей на МКС. Он также сообщил, что «Роскосмос» пошел навстречу NASA и вынужден «ужать» российские экипажи, а также сократить научную программу на космической станции.





По словам Рогозина, испытания американских космических кораблей завершатся не ранее 2021 года, а не в 2019-м, как планировалось ранее. Сейчас в США тестирование проходят коммерческие корабли компании SpaceX и Boeing.





В конце сентября Дмитрий Рогозин заявил, что МКС будет существовать вечно, потому что она «исторически необходима». В будущем, отмечал глава «Роскосмоса», на станции будут представители всех стран, входящих в ООН. Сейчас партнеры проекта Международной космической станции — 15 стран. Из них только у России и США есть свои сегменты станции. На данный момент эксплуатация МКС продлена до 2024 года.