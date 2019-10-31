Путин одобрил участие НКО в профилактике абортов

Президент России Владимир Путин заявил, что не против привлечения некоммерческих организаций (НКО) для консультаций женщин, которые решили прервать беременность. В то же время президент подчеркнул, что женщины сами должны выбирать, воспользоваться ли им консультацией. Дополнительную тысячу рублей в рамках родового сертификата нужно рекомендовать использовать на оплату услуг психологической помощи, считает президент.





Владимир Путин встретился с представителями общественности Калининградской области. Президенту сообщили, что профильным НКО не всегда разрешают заниматься противоабортным консультированием в женских консультациях. По словам участников встречи, в первую очередь это связано с врачебной тайной.





«Заставлять никто не должен, но и не пускать тоже неправильно. <...> Постараемся выстроить работу таким образом, чтобы не нарушать права людей на защиту своих персональных данных, информации о себе чувствительной, чтобы они имели возможность выбирать из тех предлагаемых решений, которые в том числе и НКО презентует», — ответил президент, цитата по РИА Новости.





Не каждая женщина хочет, чтобы кто-то знал о том, что она обращается в клинику для прерывания беременности, но можно предлагать консультацию от некоммерческой организации «на основе добровольности», считает Путин. «Нужно рекомендовать использовать [дополнительную тысячу рублей] на эти цели [психологическую консультацию], потому что если вы просто дадите деньги, не факт, что они будут истрачены туда, на что вы их дали», — добавил он.





С 2020 года стоимость родового сертификата увеличится на тысячу рублей. Предполагается, что эти деньги пойдут на оплату психологической помощи. Родовой сертификат на определенную денежную сумму выдается беременным женщинам. Эти деньги в качестве оплаты за предоставленные услуги получают работники выбранных будущей матерью медучреждений.