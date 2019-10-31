Тыквенная каша и чай с десертами: Поклонская рассказала, как проведет Хеллоуин

Заместитель председателя международного комитета Госдумы Наталья Поклонская рассказала Daily Storm, что проведет 31 октября — день, когда отмечается Хеллоуин, — с семьей в деревне у родителей. На ужин у них будет тыквенная каша и чай с десертами, «но праздников не предполагается», уточнила она.





«Поскольку я на региональной неделе в Крыму, то этот вечер я проведу с семьей в деревне у родителей. Ужинать будем тыквенной кашей и чаем с десертами. Праздников не предполагается, а уютный семейный вечер — обязательно», — поделилась с Daily Storm парламентарий.





24 октября депутат на своей странице в Facebook выразила мнение по поводу празднования Дня Всех Святых. Она написала, что не разделяет «настороженного отношения» к Хеллоуину коллеги Виталия Милонова. Тот призвал генпрокурора России проверить школы и университеты, «чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хеллоуина», и попросил родителей сообщать ему об учебных заведениях, которые готовятся к этому празднику.





«Наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе», — написала тогда Поклонская.