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Тыквенная каша и чай с десертами: Поклонская рассказала, как проведет Хеллоуин
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Тыквенная каша и чай с десертами: Поклонская рассказала, как проведет Хеллоуин

В канун Дня Всех Святых депутат будет у своих родителей в деревне

Заместитель председателя международного комитета Госдумы Наталья Поклонская рассказала Daily Storm, что проведет 31 октября — день, когда отмечается Хеллоуин, — с семьей в деревне у родителей. На ужин у них будет тыквенная каша и чай с десертами, «но праздников не предполагается», уточнила она.


«Поскольку я на региональной неделе в Крыму, то этот вечер я проведу с семьей в деревне у родителей. Ужинать будем тыквенной кашей и чаем с десертами. Праздников не предполагается, а уютный семейный вечер — обязательно», — поделилась с Daily Storm парламентарий.


24 октября депутат на своей странице в Facebook выразила мнение по поводу празднования Дня Всех Святых. Она написала, что не разделяет «настороженного отношения» к Хеллоуину коллеги Виталия Милонова. Тот призвал генпрокурора России проверить школы и университеты, «чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хеллоуина», и попросил родителей сообщать ему об учебных заведениях, которые готовятся к этому празднику.


«Наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе», — написала тогда Поклонская.



«Я против попыток регулировать способы проведения досуга и карнавальные наряды в нашей прекрасной стране. Мы не живем в Северной Корее, чтобы всем носить одну и ту же прическу», — заявила она.


Еще один коллега Натальи Поклонской, депутат Николай Валуев, 31 октября сказал Daily Storm, что Хеллоуин отмечать не собирается. «А чей это праздник?.. Пускай [другие] празднуют западные праздники. Я не отношусь к 3% россиян [которые собираются отмечать Хеллоуин]», — сказал он. Дети депутата тоже не будут отмечать День Всех Святых. «Они и День святого Валентина не празднуют тоже», — добавил боксер.


29 октября в беседе с Daily Storm бывший главный санитарный врач России, ныне являющийся членом думского комитета по образованию, Геннадий Онищенко раскритиковал Хеллоуин. Однако он тогда подчеркнул, что выступает против запрета отмечать этот праздник в образовательных учреждениях.


Хеллоуин празднуется 31 октября, в канун католического Дня Всех Святых. Только 3% россиян планируют отмечать западный праздник, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Чаще других о намерении праздновать Хеллоуин говорят молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (13%). Всего о нем слышали 93% граждан РФ.


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