Глава костромской колонии получил в качестве взятки 587 тысяч рублей и умные часы

Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии задержали начальника исправительной колонии №2 в Костромской области по подозрению в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей. Задержанный должен был облегчить условия содержания одному из заключенных, а также ходатайствовать о его выходе на свободу по УДО. Глава колонии успел получить лишь часть суммы (587 тысяч рублей), также ему подарили умные часы и смартфон.





По версии следствия, как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, с подозреваемым связался бывший заключенный колонии и попросил смягчить условия содержания одному из осужденных, а также подать ходатайство о его условно-досрочном освобождении. За свои услуги начальник колонии должен был получить 1,1 миллиона рублей в качестве взятки.





Кроме того, правоохранители выяснили, что подозреваемый помогал с передачей в колонию запрещенных продуктов и мобильных телефонов.





Глава костромской колонии, сообщил собеседник агентства, получил на свой счет часть денег, а также дорогой смартфон и умные часы. Общая сумма взятки составила 587 тысяч рублей. Остальную часть подозреваемый должен был получить после выполнения договора. Силовики при обыске изъяли документы, компьютеры и некоторые из полученных «подарков». На данный момент решается вопрос об избрании руководителю колонии меры пресечения.





28 октября четырех сотрудников ОМВД подмосковного города Ступино, в том числе начальника полиции, задержали при получении взятки в размере полмиллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Операцию по задержанию проводили сотрудники Главное управление собственной безопасности МВД при взаимодействии с ФСБ.





8 октября стало известно, что в Белгородской области объявлен в розыск Сергей Макаров, бывший начальник исправительной колонии №4, где ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Экс-главу исправительного учреждения подозревают в нанесении ущерба на 14 миллионов рублей из-за поставки некачественных консервов. Мужчине также заочно предъявлено обвинение по статье «Халатность».