В Нарьян-Маре пьяный мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад «Сказка» и убил ребенка. По предварительным данным, погибшим оказался шестилетний мальчик. Нападавший задержан, это 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. Его мотивы неизвестны.





«Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время «тихого часа». По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)», — указано на сайте Следственного комитета России по региону.





В СКР отметили, что подозреваемый, 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, был задержан на месте преступления. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении руководства и охранников учреждения по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».





На происшествие отреагировали в мэрии города. «Сегодня в ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Сказка» произошла трагедия... Детали и причины сейчас выясняют правоохранительные органы. На месте происшествия помимо полиции работают психологи и экстренные службы», — указано на сайте мэрии Нарьян-Мара. — Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой. Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка».





Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный не был судим и не состоял на учете в полиции. Мужчину проверят на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы.