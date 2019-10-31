Следствие рассмотрит версию об инсценировке убийства солдата под Калугой

Следствие не исключает, что солдат Сергей Сафонов, обнаруженный 16 октября повешенным в воинской части города Козельск Калужской области, мог быть жертвой сослуживцев. Об этом Daily Storm заявил адвокат потерпевшей стороны Сергей Грошев. Он рассказал, что одной из версий, которые рассматривает следователь, является инсценировка убийства Сафонова.





«Человек не мог просто так совершить этот поступок. Он из религиозной семьи, строил перспективные планы. С девушкой хорошо, дома все нормально, – говорит Грошев. – Думаю, что между 18:30 и 23:00 [16 октября] Сафонова либо заставили поступить таким образом [совершить самоубийство], либо его вырубили и повесили. Затем, возможно, они [убийцы] закрыли комнату изнутри и выпрыгнули в окно. Там всего второй этаж».





По словам адвоката, следователь ждет результатов новой судмедэкспертизы (они будут известны в середине ноября), которые должны многое прояснить. Также Грошев сообщил, что пока нет показаний свидетелей, поскольку некоторые из них уже демобилизовались: «Основная масса «дембелей», которая могла участвовать в избиении, через несколько дней после гибели Сафонова уволились (это произошло по графику) из армии, что осложняет ход следствия. Сейчас допрашивают тех, кто был в казарме в это время [гибели Сафонова]».





Адвокат потерпевшей стороны призвал прокуратуру взять дело о гибели Сафонова на контроль. При этом Грошев выразил мнение, что командование части заинтересовано, чтобы гибель солдата квалифицировали как самоубийство «во избежание лишних вопросов».





16 октября в воинской части в Калужской области обнаружили тело 21-летнего Сергея Сафонова. Труп солдата был в шкафу командира ВЧ, писал «Коммерсант». Причиной смерти Сафонова калужские судмедэксперты назвали «асфиксию» через «преднамеренное самоповреждение путем повешения», но в морге родные увидели, что загримированное лицо солдата покрыто синяками. Сафонов воспитывался в многодетной семье православного священника, и, по мнению членов семьи, не мог свести счеты с жизнью.





Военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбудило дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Однако родственники умершего намерены добиваться расследования дела об убийстве.