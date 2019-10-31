СКР проверит ЧОП в детском саду, где убили ребенка

Следователи проверят работу ЧОПа, который охраняет детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе. Ранее 31 октября вооруженный ножом 36-летний местный житель в состоянии опьянения зарезал в дошкольном учреждении шестилетнего мальчика, после чего был задержан правоохранителями. Против него было возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего».





«Он [ЧОП] будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение по лишении лицензии», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.





Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова рассказала, что охранник в «Сказке» был на месте, а убийцу никто не пытался задержать, он прошел на территорию учреждения беспрепятственно. Она также отметила, что все остальные детские сады региона продолжают работать в обычном режиме.





«Был заключен договор с частным охранным предприятием, все как полагается по нормам… На месте охранник был», — заявила Сидорова.





Жена одного из сотрудников «Сказки» рассказала РЕН ТВ, что задержанный 36-летний мужчина, которого, как отмечает телеканал, зовут Денис Поздеев, скорее всего, «лежал в психиатрии».





Против руководства и охранников «Сказки» были возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Отмечается, что следствие будет ходатайствовать суд о заключении мужчины под стражу.





Как сообщает «НАО24», губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский распорядился проверить безопасность всех детских учреждений округа. Он подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.





«Я нахожусь на связи с правоохранительными органами. Настоящий момент ведутся следственные действия. По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера, как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Распорядился проверить в срочном порядке все детские учреждения на предмет их безопасности», — сообщил высокопоставленный чиновник.





31 октября в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад «Сказка», где убил ребенка. По предварительным данным, погибшим оказался шестилетний мальчик. Нападавший задержан, им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. Его мотивы неизвестны. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный не был судим и не состоял на учете в полиции. Мужчину проверят на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы.