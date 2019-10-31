Опубликованы два видео с подозреваемым в убийстве мальчика в Нарьян-Маре

На втором видео мужчина рассказывает, что прочитал в одной из книг заклинание на «вечную жизнь близким и богатую себе». Для того чтобы «заклинание сбылось», он пришел в детский сад «убить маленького ребенка». Однако оно «не сработало», и вместо этого, как задержанный сам сообщил, его ожидает тюрьма. Он отметил, что книгу приобрел в одном из местных магазинов.





Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад «Сказка» и убил шестилетнего мальчика 31 октября в Нарьян-Маре. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный не был судим и не состоял на учете в полиции. Мужчину проверят на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы.





Кроме того, следователи проверят работу ЧОПа, который охраняет «Сказку». Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова рассказала, что охранник в «Сказке» был на месте, а убийцу никто не пытался задержать, он прошел на территорию учреждения беспрепятственно. Она также отметила, что все остальные детские сады региона продолжают работать в обычном режиме.





Против руководства и охранников «Сказки» были возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. В квартире задержанного провели обыск. В Нарьян-Мар глава СКР Александр Бастрыкин направил криминалистов и психологов. Он также отметил, что взял это дело на свой особый контроль.





Как сообщает «НАО24», губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский распорядился проверить безопасность всех детских учреждений округа. Он подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.