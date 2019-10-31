Володин: С 1 ноября вступают в силу законы против мошенников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 ноября вступают в силу законы по защите имущества граждан от мошенников. В частности, речь идет о борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и о запрете микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Кроме того, с 1 ноября собственники недвижимости будут обязаны составлять предварительное письменное согласие на госрегистрацию сделок с недвижимостью.





Речь, в частности, идет о поправках в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О государственной регистрации недвижимости».





«С 1 ноября микрофинансовые организации больше не смогут выдавать гражданам займы под залог жилого помещения или доли в нем. Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», — рассказал Володин журналистам.





«Также усиливаются требования закона к самим микрофинансовым организациям, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным. Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций», — отметил спикер Госдумы.





Кроме того, по словам Володина, с 1 ноября россияне будут «защищены от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью». Это связано со вступлением в силу закона о необходимости обязательного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме.





Подобное разрешение собственник сможет дать либо лично, либо по почте, но в последнем случае документ необходимо заверить у нотариуса. После этого в едином государственном реестре будет поставлена особая метка, подтверждающая возможность электронных сделок с недвижимостью россиянина. Если же метка будет отсутствовать, Росреестр будет обязан возвратить документы по сделке и уведомить владельца недвижимости в течение пяти дней об отказе в регистрации сделки.





Также Росреестр будет обязан сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью в день подачи заявления, чтобы мошенники не смогли ее продать без его ведома. Эти меры, по словам Володина, позволят дополнительно защитить россиян от противоправных действий.