Кузнецова: Все виновные в гибели ребенка в Нарьян-Маре должны понести наказание

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала проследить за тем, чтобы все виновные в гибели шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре были наказаны. Она добавила, что попросит прокуратуру проверить, как соблюдались меры безопасности в дошкольном учреждении.





«Просто шок, ужас. Как пьяный мужчина прошел столько кордонов защиты, которые предусмотрены законом? Мы будем следить, чтобы все виновные понесли наказание», — цитирует ТАСС слова Кузнецовой.





Она подчеркнула, что попросит прокуратуру проверить соблюдение мер безопасности в «Сказке». «Но при первом приближении понятно, что полная халатность [была] в этом учреждении», — подчеркнула Кузнецова. Также детский омбудсмен выразила свои соболезнования родителям погибшего мальчика.





Вооруженный ножом мужчина 31 октября ворвался в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный не был судим и не состоял на учете в полиции. Мужчину проверят на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы.





Кроме того, Росгвардия объявила о начале проверки работы ЧОПа, который охраняет «Сказку». Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова рассказала, что охранник в «Сказке» был на месте, а убийцу никто не пытался задержать, он прошел на территорию учреждения беспрепятственно. Она также отметила, что все остальные детские сады региона продолжают работать в обычном режиме.





Против руководства и охранников «Сказки» были возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. В квартире задержанного провели обыск. В Нарьян-Мар глава СКР Александр Бастрыкин направил криминалистов и психологов. Он также отметил, что взял это дело на свой особый контроль.