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Кузнецова: Все виновные в гибели ребенка в Нарьян-Маре должны понести наказание
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Кузнецова: Все виновные в гибели ребенка в Нарьян-Маре должны понести наказание

Детский омбудсмен подчеркнула, что попросит прокуратуру проверить соблюдение мер безопасности в «Сказке»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала проследить за тем, чтобы все виновные в гибели шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре были наказаны. Она добавила, что попросит прокуратуру проверить, как соблюдались меры безопасности в дошкольном учреждении.


«Просто шок, ужас. Как пьяный мужчина прошел столько кордонов защиты, которые предусмотрены законом? Мы будем следить, чтобы все виновные понесли наказание», цитирует ТАСС слова Кузнецовой.


Она подчеркнула, что попросит прокуратуру проверить соблюдение мер безопасности в «Сказке». «Но при первом приближении понятно, что полная халатность [была] в этом учреждении», подчеркнула Кузнецова. Также детский омбудсмен выразила свои соболезнования родителям погибшего мальчика.


Вооруженный ножом мужчина 31 октября ворвался в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный не был судим и не состоял на учете в полиции. Мужчину проверят на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы.


Кроме того, Росгвардия объявила о начале проверки работы ЧОПа, который охраняет «Сказку». Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова рассказала, что охранник в «Сказке» был на месте, а убийцу никто не пытался задержать, он прошел на территорию учреждения беспрепятственно. Она также отметила, что все остальные детские сады региона продолжают работать в обычном режиме.


Против руководства и охранников «Сказки» были возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. В квартире задержанного провели обыск. В Нарьян-Мар глава СКР Александр Бастрыкин направил криминалистов и психологов. Он также отметил, что взял это дело на свой особый контроль.


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