Полиция в Нарьян-Маре пообещала не допустить самосуда над убийцей мальчика

Трагедия в Нарьян-Маре случилась днем 31 октября, когда вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад «Сказка» и убил шестилетнего мальчика. При этом у охраны не возникло вопросов к постороннему человеку, которого приняли за отца, пришедшего за ребенком.





Мать погибшего мальчика узнала о трагедии от воспитателей через 20 минут после случившегося. «Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом, — приводит «МК» слова женщины. — Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина».





Отец ребенка после случившегося рассказал РЕН ТВ, что о трагедии ему сообщила жена. По словам мужчины, с преступником они не были знакомы: «Вообще не знаю его. Я его даже не видел. Ни фамилии, ни имени не знаю».





Нападавшим, по предварительной информации, оказался местный житель, 36-летний Денис Поздеев. После совершения преступления он даже не пытался скрыться и был оперативно задержан полицией. Позднее в Сети появились видео, на котором он объясняет, что прочитал в одной из книг заклинание на «вечную жизнь близким и богатую себе». Для того чтобы «заклинание сбылось», он пришел в детский сад «убить маленького ребенка». Однако заклинание «не сработало».





Мужчина, по предварительным данным, не был судим, но состоял на учете в наркологическом диспансере как хронический алкоголик. Правоохранители заявили, что Поздеева ожидает проверка на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы.





По факту преступления СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовные дела по трем статьям: «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В квартире задержанного был проведен обыск. Глава СКР Александр Бастрыкин направил на место ЧП криминалистов и психологов, отметив, что взял дело на свой особый контроль.





Следователи также проверят действия сотрудников детского садика и охранника, без препятствий пропустившего в здание убийцу. Как рассказал Daily Storm глава охранного предприятия «Святогоръ», в дошкольном учреждении «не было никаких турникетов, магнитных замков», а «вся охрана садика была завязана на одном человеке». Сейчас охранника допрашивают следователи.





Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский распорядился проверить безопасность всех детских учреждений округа. Он также пообещал оказать семье погибшего ребенка необходимую помощь и поддержку.