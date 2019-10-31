СМИ: «Исламское государство» подтвердило гибель аль-Багдади

Агентство отмечает , что до текущего момента экстремисты не подтверждали гибель аль-Багдади, настоящее имя которого — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Ранее СМИ неоднократно сообщали о гибели лидера террористической группировки, однако эта информация ни разу не подтверждалась.





27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский президент также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.





Ранее агентство Reuters сообщило, что значимую роль в устранении аль-Багдади сыграл один из его ближайших помощников, Исмаил аль-Итави. По словам собеседника агентства, аль-Итави был узнан на рынке в Идлибе, за ним начали слежку агенты иракских спецслужб, а через него они вышли на самого лидера ИГ. После этого Багдад связался с ЦРУ и передал данные им. По предварительным данным, мужчина может получить за свою информацию около 25 миллионов долларов.





29 октября канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп во время выступлений, посвященных ликвидации лидера ИГ* («Исламское государство»*) Абу Бакра аль-Багдади, не только сообщил неверные данные об определенных деталях военной операции, но и разгласил секретные сведения. Кроме того, лидер Соединенных Штатов раскрыл в своих заявлениях методы работы американских спецслужб.





*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.