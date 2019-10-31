Компанию Пригожина обязали выплатить компенсацию после отравления воспитанников детских садов

Мещанский суд Москвы признал компании «Конкорд» (принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, согласно данным системы «СПАРК») и «Вито-1» виновными в массовом отравлении детей в детских садах и школах столицы в 2018 году. По словам юриста ФБК Любови Соболь, которая помогала семьям пострадавших, суд постановил взыскать с компаний около 300 тысяч рублей в качестве компенсаций родителям отравившихся детей, то есть по 10-15 тысяч за каждого пострадавшего ребенка.





«Суд зафиксировал, что виновными в массовом отравлении детей были поставщики питания в детские сады и школы, а именно пригожинская компания «Конкорд» и компания «Вито-1». Они виновны в массовом отравлении детей», — сообщила в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией.





По ее словам, этого приговора родители детей добивались с конца 2018 года. «Вместе с тем это решение нас полностью не устраивает, потому что очень мизерные компенсации были присуждены, всего 10-15 тысяч рублей за каждого ребенка, который пострадал в 2018 году. <...> Многие дети до сих пор наблюдаются у гастроэнтеролога, сидят на диетическом питании», — добавила она.





Юрист отметила, что как только получит судебное решение, обсудит с родителями пострадавших детей, будут ли они обжаловать решение суда в части суммы компенсации. В частности, суд отказался удовлетворить требование истцов об оплате расходов на лечение отравившихся детей. Кроме того, как отмечает «Интерфакс», были также отклонены требования истцов к департаментам образования и здравоохранения Москвы и детским садам.





В декабре 2018 года стало известно о вспышке дизентерии в детсадах на юго-востоке Москвы. Роспотребнадзор сообщил, что случаи заражения произошли из-за творога, произведенного на одном из молочных предприятий Липецкой области. Из-за отравления суд приостановил производство творожной продукции на этом предприятии.





Однако многие родители, с которыми общалась автор журналистского расследования об отравлении детей Дарья Бурлакова, были убеждены, что дело не в твороге. Они утверждали, что детям давали творожную запеканку, которую готовят при температуре 200°С, а возбудитель дизентерии погибает при 60°С. По информации журналистки, поставками питания в московские школы и детские сады занимаются компании, связанные с Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина». Родители пострадавших детей подали коллективный судебный иск к властям Москвы и поставщикам питания.



